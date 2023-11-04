В мероприятиях по случаю Дня народного единства приняли участие почти 406 тыс. человек

Как сообщили в МВД, в 1 134 населенных пунктах РФ состоялось порядка 1,5 тыс. мероприятий

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Почти 406 тыс. человек в более 1 130 населенных пунктах РФ приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня народного единства, правонарушений не допущено. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня жители Российской Федерации отмечают День народного единства. В 1 134 населенных пунктах нашей страны состоялось порядка 1,5 тыс. мероприятий, в которых приняли участие свыше 405,6 тыс. человек", - сказала она.

Волк добавила, что общественный порядок и безопасность на праздничных концертах, акциях и фестивалях обеспечивали более 12,7 тыс. сотрудников органов внутренних дел. Также задействовались представители Росгвардии, работники частных охранных организаций и члены общественных организаций правоохранительной направленности. "Принятыми мерами нарушений общественного порядка не допущено", - отметила представитель ведомства.