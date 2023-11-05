В Петербурге простятся с народным артистом СССР Юрием Темиркановым

Прощание пройдет 5 ноября в Большом филармоническом зале

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Прощание с почетным гражданином Санкт-Петербурга, народным артистом СССР, художественным руководителем Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича Юрием Темиркановым пройдет в воскресенье в Большом филармоническом зале. Гражданская панихида будет сопровождаться музыкой в исполнении обоих симфонических оркестров филармонии.

"В связи с постигшей нас утратой произошли изменения в расписании концертов. Некоторые из них перенесены на другие даты. На нашем сайте выкладываются официальные соболезнования и личные послания, которые приходят в адрес филармонии", - рассказали в пресс-службе концертной организации.

Соболезнования по поводу ухода из жизни Темирканова приходят в эти дни со всего мира. Композитор Родион Щедрин в своей телеграмме назвал Темирканова "великим, грандиозным музыкантом, ярчайшим, мудрым человеком", дружбой с которым он всегда гордился. Британский пианист Фредди Кемпф признался, что для него совместные выступления с маэстро в разных странах мира были счастьем. "Я любил его большое сердце, его мощь и теплоту, исходившую из каждого музыкального произведения, к которому прикасался маэстро", - отметил он в своем послании в адрес филармонии.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский написал, что Юрий Темирканов навсегда останется символом "петербургской культуры, предметом гордости города, всей страны и, конечно же, Кавказа". Он отметил, что созданные Темиркановым музыкальные образы определили и будут долго определять музыкальный дух города.

"Мы обеднели и осиротели с его уходом.<…> Отдавать дань его наследию - это единственный способ найти утешение, когда ушел незаменимый гений", - написал дирижер из Австрии Ион Марин. Его коллега из США Дориан Уилсон отметил, что Темирканов - это "настоящий символ Санкт-Петербурга и сокровище России". "Наши жизни стали богаче от того, что мы знали и наблюдали этого выдающегося человека", - отозвался он на новость о его смерти.

Юрий Темирканов умер 2 ноября, не дожив чуть больше месяца до своего 85-летия. Он будет похоронен на кладбище в Комарово, которое имеет статус историко-мемориального.