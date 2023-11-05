В Музее под открытым небом на Красной площади задействовали более 200 артистов

Экспозиция будет работать до 7 ноября включительно

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Свыше 200 артистов показывают представления на площадке Музея под открытым небом, который начал работу на Красной площади в честь 82-й годовщины военного парада 1941 года, сообщила журналистам председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

"Здесь установлены шесть инсталляций, каждая из них - это отдельное театральное представление внутри: мы рассказываем, как провожали на фронт, каких ждали писем, какие письма писали, как работала культура в те годы, как работал корпус Боткинской больницы, гастроном №1, как выдавали хлеб по карточкам, как трудился тыл и московские предприятия. Каждое представление длится 1 час 1 минуту и 20 секунд - ровно столько шел парад 7 ноября 1941 года. Здесь работают более 200 артистов, они ходят по площади, общаются", - сказала Драгунова.

Экспозиция музея знакомит посетителей с историей Великой Отечественной войны и погружает в атмосферу того времени, лейтмотивом мероприятия стала концепция "Московских окон негасимый свет", символизирующая непоколебимый дух москвичей в военные годы. Посетить музей можно бесплатно с 10:00 до 20:00, экспозиция будет работать до 7 ноября включительно.