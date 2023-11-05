Оператор связи МКС с начала года запустил свыше 300 базовых станций в ЛНР

Их строительство ведут по всей территории республики

ЛУГАНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Оператор мобильной связи "Мобильные коммуникационные системы" (МКС), действующий в ЛНР, с начала года запустил свыше 300 базовых станций, в том числе в населенных пунктах у линии боевого соприкосновения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МКС.

"В текущем году было запущено более 300 базовых станций. Строительство ведется по всей территории нашей республики. В приоритете сейчас малые населенные пункты, где ранее отсутствовало покрытие или был очень слабый сигнал. Также строительство ведется и в прифронтовых районах - 68 базовых станций [построено] за этот год", - сказал сотрудник пресс-службы МКС.

Он отметил, что строительство новых станций связи ведется для улучшения существующего покрытия.

Процент покрытия связью МКС в республике остается прежним - 72%, как и в июле 2023 года. Представитель МКС сказал, что с января 2023 года прирост количества абонентов составил 27,9%. При этом в октябре оператор запускал акцию - до 31 октября предприниматели республики могли бесплатно подключить короткий номер для своего бизнеса. "Порядка 20 организаций и индивидуальных предпринимателей воспользовались акцией. Суть акции в бесплатном подключении. Абонент оплачивает лишь ежемесячную абонентскую плату и приобретает удобный короткий номер для своего бизнеса", - рассказал собеседник агентства.

18 июня 2015 года Министерство связи и массовых коммуникаций сообщило, что в ЛНР успешно запущен новый государственный республиканский сотовый оператор мобильной связи "Лугаком". C 1 июля 2022 года права и обязанности государственного унитарного предприятия ЛНР "Луганские коммуникации" и ООО "ЛТК", обеспечивающих работу в том числе и "Лугакома", перешли в ООО "Мобильные коммуникационные системы". В этот же день в ЛНР сообщили о появлении нового бренда - оператора МКС.

До 1 ноября 2023 года МКС был единственным мобильным оператором в ЛНР, предоставляющим услуги связи - 1 ноября крымский оператор связи "Миранда-медиа" начал продажи sim-карт в 40 точках в Луганске и Краснодоне. При этом министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР Андрей Ершов ранее сообщал, что до конца года еще один крымский оператор связи - "К-Телеком" - начнет работать в регионе.