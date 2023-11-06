Минобороны РФ опубликовало архивы об освобождении в 1943 году Киева от фашистов

В них представлены оперативные карты, журналы боевых действий, политдонесения и наградные материалы

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Минобороны России запустило новый исторический раздел "Киев спасли от мрака нацизма: помним - всегда, забыть - невозможно". Представленные в проекте архивные документы, оперативные карты, журналы боевых действий, политдонесения и наградные материалы свидетельствуют о героизме и боевой выучке советских воинов и рассказывают о преступлениях гитлеровцев, совершенных на Украине.

6 ноября отмечается 80-летие освобождения Киева от фашистов. "Масштабная наступательная операция по разгрому группировки вермахта на правом берегу Днепра стала стратегическим успехом Красной армии и значительно повлияла на исход Великой Отечественной войны. 8 мая 1965 года за массовый героизм и мужество жителей в защите Родины в Великой Отечественной войне Киеву была присвоена высшая степень отличия - звание "Город-герой", - отметили в Минобороны России.

Киевская наступательная операция проводилась с 3 по 13 ноября 1943 года силами 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Николая Ватутина. К началу операции войска фронта насчитывали 671 тыс. человек, 7 тыс. орудий и минометов, 675 танков и самоходных орудий, 700 самолетов. Им противостояли до 500 тыс. гитлеровцев, до 6 тыс. орудий и минометов, около 400 танков и штурмовых орудий, а также свыше 660 самолетов.

Нацистский террор гитлеровцев

Киев находился в фашистской оккупации 778 дней - с 19 сентября 1941 по 6 ноября 1943 года. Все годы оккупации захватчики проводили в Киеве политику массового террора. Уже с конца сентября 1941 года на окраине столицы УССР начались массовые расстрелы еврейского населения. Вслед за евреями стали расстреливать цыган, коммунистов и советских военнопленных. Только в Бабьем Яре нацисты расстреляли не менее 150 тыс. человек.

В газете "За честь Родины" от 1 марта 1944 года был опубликован подробный отчет о зверствах, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в столице УССР. "Наряду с грабежами, разрушениями и систематическим истреблением населения Киева проводилась политика онемечивания украинского народа, украинская культура всячески подавлялась и уничтожалась, советские люди обрекались на голод и смерть. На стенах многочисленных магазинов, ресторанов появились вывески: "Только для немцев", - говорится в архивном документе.

В 1943 году, чувствуя непрочность своего положения в Киеве, оккупанты, стремясь скрыть следы своих преступлений, раскапывали могилы своих жертв и сжигали их. Непосредственный свидетель тех событий Владимир Давыдов описал их в газете "Знамя артиллериста" от 5 декабря 1941 года. "Поперек могильных памятников положили десяток рельсов, на рельсы укладывались дрова, на дрова - ряд трупов, на трупы - снова дрова. Когда штабель был по мнению немца-надсмотрщика достаточно высок, его обливали бензином и факелом поджигали. <…> Только одна наша группа за полтора месяца сожгла свыше 70 тыс. трупов", - цитирует Давыдова газета.

Оккупанты за время нахождения в Киеве разрушили 940 зданий государственных и общественных учреждений, в том числе древнейший памятник культуры - Киево-Печерскую лавру, 1 742 коммунальных дома, 3 600 частных домовладений. В результате этих действий больше 200 тыс. жителей Киева лишились крова.

Начало наступательной операции

В историческом документе о ходе Киевско-Фастовской наступательной операции отмечается, что после летних боев на Орловском выступе [3-я гвардейская танковая] армия в течение месяца находилась в резерве Ставки в районе Курска. "В двадцатых числах сентября наши войска сосредоточились в районе Ромны, поступив в распоряжение командующего Воронежским фронтом", - говорится о начале операции в документе.

24 октября 1943 года Воронежский фронт переименовали в 1-й Украинский, а перед генералом Ватутиным была поставлена задача освобождения Киева.

В Минобороны отметили, что во время Великой Отечественной войны наименования фронтов неоднократно менялись в связи с динамикой событий и стратегическим положением. "Так, приказом Ставки Верховного Главнокомандования от 16 октября 1943 года Центральный фронт стал Белорусским, Воронежский фронт - 1-м Украинским, Степной фронт - 2-м Украинским, Юго-Западный фронт - 3-м Украинским, Южный фронт - 4-м Украинским. И это никак не связано с заявлениями украинских политиков и псевдоисториков о том, что украинские фронты, освобождавшие Европу, были представлены исключительно уроженцами незалежной", - сообщили в ведомстве.

В плане операции правого крыла 1-го Украинского фронта по прорыву оборонительной полосы противника севернее Киева от 23 октября 1943 года говорилось, что направление главного удара должно оставаться прежним. "По всем данным, противник на этом направлении вдоль восточного берега реки Ирпень не успел создать каких-либо значительных инженерных укреплений, а полное овладение лесным участком до Белгородка дает возможность скрытного подхода и сосредоточения пехоты, танков и артиллерии для завершения операции по окружению Киева", - отмечается в архивном документе.

Непосредственно перед боями за освобождение Киева в войсках 1-го Украинского фронта была проведена тщательная подготовка к штурму, производили перегруппировку войск, организовывали связь, осуществляли разведку системы обороны противника, досконально проигрывали план предстоящих действий.

Освобождение Киева

Утром 3 ноября советские войска ударили по вражеской обороне и, прорвав ее, двинулись к Киеву. К вечеру 5 ноября бои завязались на окраинах столицы УССР и продолжались всю ночь. Ход наступления был описан в журнале боевых действий 38-й танковой армии. "В 07:00 из района северо-западнее пригорода Приорка в северо-западном направлении противник предпринял контратаку силою до полка пехоты с 70 танками и при поддержке артиллерии. В результате боя нашими подразделениями контратака была отбита, уничтожено семь танков, захвачено 15 пленных. <…> Противник предпринимал отчаянные попытки отбросить переправившиеся части обратно за Днепр, но успеха не имел", - отмечается в историческом документе.

В журнале боевых действий 38-й танковой армии отмечается, что в течение 4 и 5 ноября войска продолжали развивать наступление и, преодолевая сильное сопротивление и отражая контратаки пехоты и танков противника, медленно продвигались вперед, в итоге перерезав шоссе Киев - Житомир в районе Святошино. "Артиллерия [38-й] армии неотступно следовала за пехотой, поддерживая ее огнем и колесами, и совместно с ней и танками отражала ожесточенные контратаки противника", - указывается в документе.

К утру 6 ноября сопротивление противника в Киеве было сломлено. "Войска 1-го Украинского фронта в результате стремительного проведения операции со смелым обходным маневром сегодня, 6 ноября на рассвете, штурмом овладели столицей Советской Украины, городом Киев - крупнейшим стратегическим узлом обороны немцев на правом берегу Днепра, - отмечалось в докладе Сталину. - Со взятием Киева нашими войсками захвачен важнейший и наивыгоднейший плацдарм на правом берегу Днепра, имеющий важное значение для изгнания немцев с правобережной Украины", - говорится в архивном документе.

Герои операции

При освобождении Киева советские воины действовали мужественно и решительно, проявляли героизм и воинское мастерство. Тысячи из них были отмечены боевыми наградами, десятки - удостоены высшей степени отличия - звания Героя Советского Союза. Наградные листы на некоторых из них опубликованы в новом разделе сайта Минобороны РФ.

Сообщается, что механик-водитель танка Т-34 гвардии старший сержант Иван Антонов за время боевых действий 5-6 ноября 1943 года проявил исключительное мужество и героизм. "В условиях ночи товарищ Антонов направлял свой танк на противотанковые пушки, давил автомашины, повозки и живую силу противника. Его танк первым вышел на шоссе Киев - Житомир, ворвался в населенный пункт Святошино, ст. Жуляны и Глеваху. В бою танк Антонова был подбит, танкист был ранен. <…> Мастерским маневром Антонов раздавил два шестиствольных миномета вместе с расчетом, но тут вражеский снаряд прервал жизнь героя", - сообщается на портале МО РФ. За мужество и героизм Антонов был удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно).

Также на портале описываются действия командира разведывательного взвода роты управления 22-й гвардейской танковой бригады гвардии старшины Никифора Шолуденко. "Товарищ Шолуденко с группой разведчиков первый ворвался в центр города, где в неравном бою пал смертью храбрых <…>. Взвод под его командованием первым водрузил знамя в центре города. За проявленное личное мужество и героизм в Киеве и умелую организацию и ведение разведки Шолуденко достоен присвоения звания Герой Советского Союза (посмертно)", - говорится на портале МО РФ.

6 ноября 1943 года в Москве в честь освобождения столицы Украины от немецко-фашистских захватчиков был дан салют 24 залпами из 324 орудий. Это был первый салют, произведенный в ознаменование особо выдающихся событий: освобождения столиц республик СССР и иностранных государств, достижения советскими войсками госграницы, завершения войны с союзниками Германии.