На федеральной трассе в Хабаровском крае ограничили движение автобусов

В регионе прогнозируют прохождение циклона со стороны Китая

ТАСС, 6 ноября. Движение пассажирских автобусов и большегрузных автомобилей на участке Хабаровск - Бикин федеральной автодороги "Уссури" ограничили из-за надвигающегося циклона. Об этом сообщила пресс-служба территориального управления МЧС.

"Погода вносит коррективы в организацию транспортного сообщения на территории Хабаровского края. В настоящий момент закрыто движение паромов через паромную переправу сообщением Ванино - Холмск до улучшения погодных условий. Все паромы находятся в порту Ванино. С 15:30 (8:30 мск) ограничено движение для пассажирских автобусов и большегрузных автомобилей на участке Хабаровск - Бикин на федеральной автодороге "Уссури", - говорится в сообщении.

Хабаровский край готовиться к циклону, который смещается с территории Китая. Выпадение осадков и ветер значительно осложнят дорожную обстановку. Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин и материковую часть страны, приостановила работу 3 ноября из-за неблагоприятных погодных условий в Татарском проливе.