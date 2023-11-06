В Москве молодых предпринимателей научат использовать нейросети и создавать контент

В клубе Business Update, где пройдет мероприятие, также открылся бесплатный видеоковоркинг

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Клуб молодых предпринимателей Business Update приглашает на занятия в ноябре в Москве, там обучат использовать нейросети и создавать визуальный контент. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Каждый месяц молодежный клуб Business Update, созданный при поддержке правительства Москвы в помощь начинающим предпринимателям, предлагает москвичам интересные мероприятия для развития и совершенствования в своем деле. В ноябре приглашаем узнать все об искусственном интеллекте и нейросетях. Кроме того, запланированы мастер-классы по созданию материалов для собственных информационных каналов, деловые игры для эффективного развития навыков и приобретения полезных знакомств. Это особенно актуально для тех, кто только делает первые шаги в бизнесе", - приводятся в тексте слова главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристины Костромы.

Также в клубе открылся бесплатный видеоковоркинг. Одно из его помещений оснастили специальным оборудованием. Там участники могут снять экспертное видео, провести прямой эфир, записать подкаст или видеоурок.

Клуб молодых предпринимателей Business Update существует с 2020 года. Он предназначен как для тех, кто только собирается открыть свой бизнес или монетизировать таланты, так и для уже имеющих свое дело и желание его развивать. Сегодня на платформе клуба зарегистрированы более 155 тыс. участников. Для них организованы мастер-классы, встречи с экспертами, деловые программы и бизнес-игры. Молодые люди принимают активное участие в крупных городских мероприятиях, среди которых Московский урбанистический форум, фестивали "День молодежи. Конструктор будущего" и "Интерн-пикник".