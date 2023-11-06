Губернатор Забайкалья наградил троих детей медалями за спасение утопающих

Награды пришли из Москвы от Федерального собрания Российской Федерации

ЧИТА, 6 ноября. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время "Прямого разговора" наградил троих подростков медалями Федерального собрания России за спасение утопающих, передает корреспондент ТАСС.

"Пришли награды из Москвы от Федерального собрания Российской Федерации. Медали за проявленное мужество для детей. Эти трое ребят спасли других детей, которые тонули", - сказал Осипов.

Первую награду получила 17-летняя Елена Козлова из Красночикойского района. Летом она вытащила из пруда семилетнего мальчика. Он ехал мимо на велосипеде, не справился с управлением, скатился в воду и не смог выбраться. Девушка бросилась на помощь.

Также медали вручили 14-летнему Евгению Козлову и 17-летнему Максиму Якушеву из Нерчинского района. Ребята услышали крики на реке, побежали на помощь и вытащили из воды тонущую девочку. Глава Шилкинского района Сергей Воробьев во время эфира рассказал, что Козлов учится в Мирсановской казачьей школе.