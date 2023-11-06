В Москве выделили более 60 га земли под строительство дублера Калужского шоссе

Протяженность дороги составит около 23 км

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. В Москве предоставили для строительства дублера Калужского шоссе 64 земельных участка общей площадью более 60 га. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Для развития транспортной инфраструктуры Троицкого и Новомосковского административных округов город предоставляет земельные участки. Так, для дороги, которая разгрузит Калужское шоссе и обеспечит транспортную доступность новых районов ТиНАО, выделено 64 земельных участка площадью 63,1 га", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Дублер Калужского шоссе протяженностью около 23 км станет важным элементом транспортного каркаса ТиНАО. Дорога пройдет между Калужским и Киевским шоссе - от будущей станции метро "Тютчевская" в районе МКАД до Троицка. Строительство автотрассы разделено на несколько этапов. В 2021-2022 годах было открыто два участка общей длиной два километра: от Николо-Хованской улицы до автодороги Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе и участок улично-дорожной сети в поселении Мосрентген. Сейчас идет строительство еще двух участков общей протяженностью 11,8 км.

"Для строительства и реконструкции дороги Мамыри - Пенино - Шарапово, которая пройдет параллельно Калужскому шоссе, предоставлено 24 участка площадью 40,2 га. Еще 40 участков общей площадью 22,9 га выделено для строительства и реконструкции улично-дорожной сети в поселении Мосрентген с выездами на Калужское шоссе", - приводятся в тексте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.