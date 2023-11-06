6 ноября, 14:29

В Финском заливе судно "Спасатель Карев" приступило к ремонту кабеля "Балтика"

Он соединяет Санкт-Петербург и Калининград

СТОКГОЛЬМ, 6 ноября. /ТАСС/. Аварийно-спасательное судно "Спасатель Карев" приступило в понедельник к ремонту телекоммуникационного кабеля "Балтика", который соединяет Санкт-Петербург и Калининград, в Финском заливе. Об этом сообщило Министерство экономики и занятости Финляндии.

"Российское спасательное судно "Спасатель Карев" 6 ноября приступило к ремонту телекоммуникационного кабеля "Балтика" компании "Ростелеком" в Финском заливе. Компания провела переговоры с Министерством экономики и занятости по вопросу ремонта неисправного кабеля, который частично расположен в исключительной экономической зоне Финляндии", - говорится в заявлении ведомства.

В министерстве уточнили, что 12 октября "Ростелеком" проинформировал финскую сторону, что кабель "Балтика" неисправен и что компания намерена провести его ремонт на месте. Длина кабеля составляет около 1 тыс. км, он частично расположен в исключительных экономических зонах Финляндии и Швеции. 

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