Российский спутник "Метеор-М" отслеживает движение урагана "Киаран"

Его зафиксировали на прошлой неделе в странах Западной Европы

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Роскосмос с помощью гидрометеорологического спутника "Метеор-М" отслеживает прохождение урагана "Киаран", обрушившегося на страны Западной Европы на прошлой неделе. Фото размещено в официальном Telegram-канале госкорпорации.

"На Западную Европу обрушился сформировавшийся над Атлантикой ураган "Киаран". Роскосмос следит за прохождением циклона", - говорится в подписи к двум фотографиям из космоса, датируемым 1 и 3 ноября.

"Киаран", обрушившийся на Францию в ночь на четверг, стал самым разрушительным ураганом за последнюю четверть века, говорится в коммюнике представителей французских электросетей. К настоящему времени удалось восстановить большую часть поврежденных линий, вместе с тем более 90 тыс. домохозяйств до сих пор остаются без электричества.

Порывы ветра достигали 57 м/с в Нормандии и Бретани. Высота волн превышала 20 м. Из-за разбушевавшейся стихии власти эвакуировали 1,3 тыс. человек. В регионе О-де-Франс было прервано движение скоростных поездов. В Париже и нескольких коммунах на западе страны были введены запреты на посещение парков. Ущерб оценивается почти в €500 млн. Погибли три человека, еще 47 получили различные травмы.