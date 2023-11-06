Бывший протодиакон Кураев сообщил, что покинул Россию

Он также опубликовал фотографию чемоданов в "Живом журнале"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Бывший протодиакон и блогер Андрей Кураев, лишенный сана патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщил, что покинул Россию.

"Забавно вышло: откололся в День народного единства", - написал он в своем блоге в "Живом журнале". Кураев также опубликовал фотографию чемоданов.

В октябре Кураев объявил о своем решении уехать из России в Чехию, где он жил в детстве несколько лет и где намерен продолжать "писать, говорить и читать лекции".

Епархиальный суд принял решение лишить Кураева сана за опубликованное в блоге оскорбление умершего 21 апреля 2020 года протоиерея Александра Агейкина, а также за "признаки хулы на церковь" в ряде его заявлений. В апреле 2021 года патриарх Кирилл утвердил лишение Кураева сана, но ввел мораторий на издание соответствующего указа "на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь церкви, который был избран им в свое время".

В апреле патриарх Кирилл лишил священного сана протодиакона Андрея Кураева. В указе предстоятеля РПЦ говорится о том, что за время, прошедшее с наложения патриаршего моратория на соответствующее решение Епархиального суда Москвы в отношении Кураева, он не проявил "ни на словах, ни в делах признаков покаяния" и в том числе "не прекратил свою деструктивную деятельность".