В Англии предъявили обвинения подозреваемым в похищении золотого унитаза из дворца Бленейм

Застраховавшая унитаз компания обещала выплатить $125 тыс. тому, кто поможет найти похитителей и само произведение итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Королевская прокуратура Великобритании предъявила обвинения четырем подозреваемым в похищении золотого унитаза из дворца Бленейм в графстве Оксфордшир (Юго-Восточная Англия). Как говорится на сайте прокуратуры, обвиняемыми по делу о произошедшей в 2019 году краже унитаза стоимостью около $6 млн являются четверо жителей королевства в возрасте от 35 до 39 лет.

Унитаз, отлитый из 18-каратного золота, является произведением итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана, выставка работ которого открылась в Бленейме 12 сентября 2019. По версии полиции, через два дня после этого группа злоумышленников ночью проникла на территорию дворца и похитила экспонат, арендованный у Музея Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке. Застраховавшая унитаз компания обещала выплатить £100 тыс. ($125 тыс. по текущему курсу) тому, кто поможет найти похитителей и само произведение, однако его местонахождение до сих пор не установлено.

Сатирическая скульптура Каттелана под названием "Америка" была создана им в 2016 году специально для Музея Гуггенхайма после пятилетнего творческого перерыва. Своей формой золотой унитаз полностью повторяет фаянсовые унитазы в туалетах музея и был установлен в одной из них. К двери туалета был приставлен охранник, а уборщик каждые 15 минут чистил золотое изделие. По оценкам администрации музея, по меньшей мере 100 тыс. посетителей воспользовались им.