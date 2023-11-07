В Приморье количество выпавших осадков превысило норму в 19 муниципалитетах

Наибольшее превышение нормы зафиксировали во Владивостоке, Хасанском и Лазовском округах

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноября. /ТАСС/. Количество выпавших за последние двое суток осадков превысило месячную норму в 1-3 раза в 19 муниципалитетах Приморского края, сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского гидрометцентра. Больше всего выпало во Владивостоке, Хасанском и Лазовском округах.

"По итогам двух суток количество выпавших в крае осадков в 19 округах и районах превысило месячную норму для ноября. Больше всего выпало во Владивостоке - 92 мм или 257% месячной нормы, Хасанском округе - 88,4 мм или 233% нормы, а также в Лазовском округе - 82 мм или 167% нормы", - сообщили в пресс-службе.

Наибольший процент от месячной нормы осадков выпал в селе Астраханка Ханкайского района, где ноябрь является относительно сухим месяцем. Здесь 59 мм дождя превысили норму в 3 раза.

По прогнозу синоптиков, 7 ноября погоду в Приморье будет определять циклон. Днем ожидается небольшой, в отдельных районах умеренный снег, утром на севере местами сильный. Гололедные явления. Ветер северо-западный умеренный, на побережье местами сильный.