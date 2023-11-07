В Хабаровске в школах и детских садах ввели свободное посещение из-за непогоды

В настоящее время в регионе наблюдается снег, гололед на дорогах и усиление ветра до 18-23 м/с

ТАСС, 7 ноября. Свободное посещение ввели в школах и детских садах в Хабаровске из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщил мэр города Сергей Кравчук в своем Telegram-канале.

"Сегодня школы города и детские сады работают в штатном режиме. Однако каждый родитель имеет право самостоятельно принять решение, отправлять или нет ребенка в школу", - сказал Кравчук.

Он добавил, что если родители приняли решение оставить ребенка дома, то необходимо предупредить классного руководителя. В этом случае пропуск по неуважительной причине ставиться не будет. Также школам рекомендовано не выдавать новые темы, на уроках будет организовано повторение и обобщение изученного ранее материала, консультации.

Циклон пришел в Хабаровский край 3 ноября. В регионе идет сильный снег, гололед на дорогах, также отмечается усиление ветра до 18-23 м/с. По прогнозу синоптиков, непогода задержится в регионе до конца недели.