ВЦИОМ: 74% россиян поддерживают запрет на вегетарианство для детей

Каждый второй считает, что отказ от мясной пищи вредит здоровью

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Большинство (74%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения в той или иной степени поддерживают идею запретить вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

"В октябре 2023 года в Государственной думе прозвучало предложение законодательно запретить вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних. Большая часть россиян поддерживает такую инициативу (74%, в том числе каждый второй - полностью (55%)", - говорится в сообщении.

Всего к вегетарианцам себя относят 1% респондентов. Каждый второй (50%) считает, что отказ от мясной пищи вредит здоровью, только 13% придерживаются мнения, что растительный рацион полезен.

Считает, что следит за своим питанием, каждый второй (51%) опрошенный, в том числе 18% соблюдают диету, рекомендованную врачом или выбранную самостоятельно, а каждый третий старается есть здоровую пищу (33%).

Опрос проводился 22 октября, в нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.