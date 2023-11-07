В Киеве вновь облили краской памятник Пушкину

Вандалы также оставили надписи на постаменте

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Памятник русскому поэту Александру Пушкину в Киеве вновь осквернили. Об этом сообщает издание Klymenko Time.

Вандалы облили краской статую поэта, а также оставили надписи на постаменте, свидетельствует фото, опубликованное в Telegram-канале издания.

27 октября неизвестные нанесли красной и белой краской надписи на постаменте памятника Пушкину в Киеве с призывом к сносу. Ранее городские власти демонтировали другой монумент поэту, расположенный на территории гимназии №153.

20 сентября Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало процесс изъятия из государственного реестра монументов, связанных с историей России, в числе которых памятник Пушкину, памятник герою Гражданской войны Николаю Щорсу, могила советского генерала Николая Ватутина в центре Киева.

На Украине в последнее время систематически совершаются акты вандализма в отношении памятников, связанных с Россией. Борьбу с памятниками советским и российским деятелям в стране начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников.