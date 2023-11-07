Первый гастрокультурный фестиваль на курорте "Эльбрус" посетили 10 тыс. человек

На мероприятии состоялось 10 кулинарных мастер-классов и дегустаций национальных блюд, 50 розыгрышей призов

НАЛЬЧИК, 7 ноября. /ТАСС/. Гастрокультурный фестиваль на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии (КБР) посетили 10 тыс. человек. Подобное мероприятие на курорте было организовано впервые, сообщили в АО "Кавказ.РФ".

"За три дня курорт "Эльбрус" посетили более 10 тыс. гостей. 4 ноября установили рекорд для этого времени года (4 190 человек), а 5 ноября сами же его и побили (4 880 человек). Участники первого гастрокультуного фестиваля "Вкус Эльбруса" приготовили более 20 национальных блюд, в том числе: хычины, шашлык, ашрык и шурпу, манты, форель на огне, бараньи язычки, ребрышки, люля-кебаб, сохту", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

Отмечается, что организаторы не рассчитывали на столь высокий спрос, поварам пришлось докупать продукты дважды. Одних только лакумов (сладкая пышка) приготовили 4 тыс. порций, еще 600 бургеров, 700 чашек чая, 60 литров шурпы. "Мяса тоже было много: на открытом огне зажарили более 80 кг <...>. Куриный шашлык был популярнее бараньего, приготовлено 360 порций. Гости выпили 150 л безалкогольного глинтвейна и 50 л айрана (кисломолочный продукт), чай предпочитали с вареньем", - уточнили организаторы.

Состоялось 10 кулинарных мастер-классов и дегустаций национальных блюд, 50 розыгрышей призов: ски-пассов, сувенирной продукции и угощений. Все три дня атмосферу на площадке создавали артисты и диджей - более 15 часов развлекательной программы.

Всесезонный курорт "Эльбрус" является наиболее посещаемой туристами локацией Кабардино-Балкарии, с начала 2023 года его посетили свыше 582 тыс. человек - больше, чем за весь прошлый год.