В Горном Алтае намерены провести тотальную ревизию сделок с сельхозземлями

В регионе создадут координационный совет, в состав которого войдут представители органов федеральной и региональной власти, местного самоуправления, правоохранительных структур, а также депутаты и общественники

ТАСС, 7 ноября. Массовые проверки о передаче сельскохозяйственных земель в другие категории проведут в Республике Алтай на фоне возбуждения уголовного дела в отношении чиновников министерства экономического развития региона. Соответствующее поручение дал глава региона Олег Хорохордин в рамках правительственного совещания по вопросам управления земельными ресурсами республики.

"Необходимо разобраться, как и при каких обстоятельствах земельные участки в Республике Алтай выделялись ранее и могут выделяться в настоящее время. Для этого нам важно провести тотальную ревизию земельных отношений за последние годы. Прошу МВД, прокуратуру региона и следственное управление следственного комитета по Республике Алтай рассмотреть вопрос о проведении масштабного комплекса мероприятий по выявлению случаев криминализации земельных отношений на территории региона", - сообщил Хорохордин.

Он также предложил создать координационный совет по управлению земельными ресурсами Республики Алтай, в состав которого войдут представители органов региональной власти и местного самоуправления, депутаты, общественники, представители федеральных органов власти и правоохранительных структур. Хорохордин поручил региональному министерству экономического развития подготовить необходимые документы. Планируется, что заседания совета буду проводить ежеквартально.

По данным республиканской прокуратуры, ранее по поручению заместителя генпрокурора России Дмитрия Демешина, в Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении чиновников министерства экономического развития региона по факту передачи земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности для размещения производственного объекта.