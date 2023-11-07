Автобусное сообщение между Хабаровском и ЕАО возобновили

При этом продолжают действовать ограничения движения большегрузов и автобусов на трех дорогах, а также работы паромной переправы Ванино - Холмск

ТАСС, 7 ноября. Введенные из-за снега и сильного ветра ограничения на автобусное сообщение по направлению Хабаровск - Биробиджан сняли. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю.

"По состоянию на 18:30 (11:30 мск) 7 ноября сняты ограничения для движения по дороге ФАД Р-297 Хабаровск - Биробиджан", - говорится в сообщении.

При этом продолжает действовать ограничение движения большегрузных автомобилей и автобусов на трех дорогах: на участке от Хабаровска до Бикина на федеральной трассе "Уссури", на ФАД А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, на участке региональной дороги Советская Гавань - Ванино. Также приостановили работу паромной переправы Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалинская область).

По информации синоптиков, с 3 ноября в Хабаровском крае действует активный циклон. В регионе идет снег, в некоторых районах отмечается усиление ветра с порывами до 18-23 м/с. В результате прохождения циклона и выпадения обильных осадков на дорогах края отмечается сложная обстановка, образование снежного наката, гололедных явлений, заносов.