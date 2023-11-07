Во взрослых поликлиниках Москвы заработал ИИ-сервис постановки заключительного диагноза

Как подчеркнула заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, искусственный интеллект не заменяет врача, а ассистирует ему

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Новый сервис на базе искусственного интеллекта заработал во всех взрослых поликлиниках Москвы, он помогает врачам в постановке заключительного диагноза на основе данных электронной медкарты пациента за последние два года. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Во всех взрослых поликлиниках Москвы заработал новый модуль системы поддержки принятия врачебных решений. Это сервис на основе искусственного интеллекта, который помогает медикам поставить заключительный диагноз, анализируя данные электронной медкарты. Таким образом, мы перешли на следующий этап внедрения умных алгоритмов: ИИ не только анализирует текущие данные о здоровье - жалобы на самочувствие и свежие результаты анализов, но и оценивает ретроспективную информацию - протоколы осмотров, лабораторные и инструментальные исследования за последние два года. Все это позволяет максимально точно поставить диагноз", - сказала Ракова.

Она подчеркнула, что искусственный интеллект не заменяет врача, а ассистирует ему, дает второе мнение, если есть подозрения на одно из серьезных заболеваний, требующих диспансерного наблюдения. Среди них - сахарный диабет, застойная сердечная недостаточность и язва желудка.

По словам заммэра, новый модуль системы подключается в случае, если во время заполнения протокола осмотра в ЕМИАС терапевт принимает решение поставить пациенту заключительный диагноз. В этот момент цифровой ассистент параллельно анализирует данные текущего протокола, а также текстовые данные его электронной медкарты со сроком давности не более двух лет и формирует заключительный диагноз. Если он отличается от того, который поставил врач, система сигнализирует об этом и отображает уведомление. С его помощью терапевт может ознакомиться с диагнозом, поставленным цифровым ассистентом, согласиться с ним или же поставить собственный.

"Задача сервиса - дополнительно "подстраховать" врача и предоставить ему независимое "второе мнение", если есть подозрение на один из 95 наиболее встречающихся и значимых диагнозов. При этом окончательное решение всегда принимает врач. Если он совпадает с мнением врача, сервис информирует, что поддерживает специалиста в его решении. Сейчас точность сервиса достигает 87%", - добавила Ракова.