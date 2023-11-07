Суд оставил в силе штраф мужу актрисы Бабушкиной, укусившему за палец сотрудника ДПС

Андрею Гацунаеву назначили наказание в виде штрафа на сумму 200 тыс. рублей

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил в силе решение Замоскворецкого суда Москвы оштрафовать на 200 тыс. рублей мужа актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гацунаева, который проходил по делу о приобретении наркотиков и травмировал инспектора ДПС, остановившего его машину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговор Гацунаеву изменили в части решения судьбы вещественных доказательств, в остальном он оставлен без изменения. Апелляционное представление оставлено без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

Ранее Замоскворецкий суд признал Гацунаева виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 200 тыс. рублей. Прокуратура с этим решением не согласилась и подала жалобу.

Инцидент, за который осудили Гацунаева, произошел в июне на улице Коровий Вал в центре Москвы. Сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого он находился, и в ходе осмотра в салоне обнаружили сверток с наркотическим веществом. Не желая быть привлеченным к уголовной ответственности, он попытался проглотить наркотики и укусил полицейского за палец.