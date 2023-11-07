В Москве представили новый поезд Деда Мороза

Согласно маршруту поезда, он сделает остановки с праздничной программой более чем в 80 российских городах

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) презентовал на Киевском вокзале Москвы новый поезд Деда Мороза, передает корреспондент ТАСС. Состав отправится 11 ноября из Великого Устюга в новогоднее путешествие через всю Россию и вернется 13 января.

Согласно маршруту поезда Деда Мороза, он сделает остановки с праздничной программой более чем в 80 российских городах.

Поезд представляет собой передвижную резиденцию, оформленную в зимней тематике. Ее состав ежегодно обновляется и пополняется новыми вагонами. В этом году в резиденцию войдут "вагон-приемная" главного зимнего волшебника, вагон "сказочная деревня" для проведения игр и квестов, "вагон-сцена" и "вагон - кукольный театр" для проведения представлений, "вагон-лавка" с северными сувенирами, "вагон-буфет" и "вагон-ресторан" для проведения чаепитий, а также спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.

"Поезд Деда Мороза" - это специальный проект РЖД и правительства Вологодской области. Впервые он стартовал 5 декабря 2021 года. За два года его участниками стали более 900 тыс. человек более чем в 150 российских городах.