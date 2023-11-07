7 ноября, 11:56

В Литве расследуют ввоз автомобилей класса люкс через третьи страны в Россию

По данным Lietuvos gelezinkeliai, автомобили попадают в Россию после транзита через Литву в Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан

ВИЛЬНЮС, 7 ноября. /ТАСС/. Государственное предприятие Lietuvos gelezinkeliai ("Железные дороги Литвы") заявило, что обратилось в Генпрокуратуру с просьбой расследовать возможную схему обхода санкций ЕС против РФ с доставкой в Россию через третьи страны автомобилей класса люкс.

"Просим прокуратуру расследовать возможные нарушения режима санкций, из-за чего автомобили наиболее дорогих типов через третьи страны ввозятся в Россию", - говорится в обращении предприятия.

По данным Lietuvos gelezinkeliai, такие автомобили попадают в Россию после транзита через Литву в Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

В свою очередь железнодорожное ведомство в одностороннем порядке приняло решение с декабря отказаться принимать для транзитной перевозки автомобили стоимостью более €50 тыс. 

Теги:
ЛитваРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация