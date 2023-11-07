Патриарх Кирилл заявил, что развитие массового спорта требует духовного сопровождения

Глава РПЦ отметил, что "культ развитого тела стал элементом потребительской культуры, формой пропаганды гедонизма"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Физическое развитие человека важно для поддержания его духовного здоровья, однако православная церковь выступает против "культа развитого тела" как самодостаточной ценности, и поэтому массовый спорт в стране требует духовного сопровождения. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета, посвященном в том числе деятельности Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта.

"Культ развитого тела стал элементом потребительской культуры, формой пропаганды гедонизма. Не тело служит потребностям человеческой души, а наоборот, душа становится узницей тела и телесных желаний. Поэтому массовый спорт, развитие которого активно и обоснованно поддерживается в нашей стране, требует духовного сопровождения", - сказал патриарх, открывая заседание.

Он отметил, что многие атлеты - верующие люди, которые служат своим спортивным талантом Отечеству и дают пример молодежи. Однако, констатировал патриарх, есть и противоположные примеры, когда "спортивно развитое тело провозглашается самодостаточной ценностью и некоторые спортсмены попадают под влияние неоязычества".

Русская православная церковь, напомнил ее предстоятель, придает большое значение физическому развитию человека, памятуя о том, что физическая нагрузка содействует "правильному духовному устроению" и является препятствием для расслабленности и лени. Патриарх также привел в пример слова апостола Павла, который называет тела "глиняными сосудами", которые необходимо содержать в должном порядке.

"Но все можно довести до абсурда, и спорт - не исключение. Если наше тело из сосуда, вместилища души, превращается в идола, в предмет языческого поклонения, то это приводит к нравственным трагедиям - к сожалению, таких примеров множество", - констатировал патриарх.

По его словам, на Патриаршую комиссию по вопросам физической культуры и спорта возложена важная миссия христианского свидетельства, и эту работу нужно вести со спортсменами, начиная от спортклубов и приходских спортивных секций и заканчивая мировыми чемпионатами. "В спорт вовлечены люди очень часто крещеные, православные, и поэтому пастырское, духовное сопровождение жизни спортсменов - дело действительно очень важное, своевременное. <…> Все, что касается православных людей, это наша задача, и попросил бы принимать это во внимание, особенно тем священнослужителям, которым надлежит проводить пастырскую работу с нашими спортсменами", - сказал патриарх.