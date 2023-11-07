В Югре число случаев ковида за неделю впервые с 2022 года превысило 1 тыс.

Это практически в 2,5 раза выше, чем двумя неделями ранее

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе впервые с конца прошлого года превысило 1 тыс. за неделю, что практически в 2,5 раза выше, чем двумя неделями ранее.

Об этом сообщается на едином официальном сайте государственных органов Югры.

В Югре фиксируют рост числа заболевших ковидом. За неделю с 17 по 23 октября в регионе зафиксировано 439 новых случаев. При этом данные с 24 по 30 октября власти раскрывать не стали. Ранее из-за роста числа больных с коронавирусом в медицинских организациях региона ввели масочный и противоэпидемический режимы, включающие измерение температуры тела, обработку рук антисептическими препаратами на входе.

"С 31 октября по 6 ноября зафиксировано 1 082 новых случая COVID-19 в 21 из 22 муниципальных образований", - сказано в сообщении.

Как сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Югре, за минувшую неделю основное количество заболевших зарегистрировано в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске. Рост заболеваемости отмечается также в Березовском, Нефтеюганском, Октябрьском, Сургутском, Кондинском, Советском районах, Нефтеюганске, Мегионе, Нягани, Пыть-Яхе, Лангепасе и Югорске. Среди заболевших более 91% - взрослые.

За весь период пандемии в округе зарегистрировано более 274 тыс. случаев заражения коронавирусом. От последствий COVID-19 умерли 2 619 человек, в том числе один - за прошедшую неделю. Выздоровели более 269 тыс. пациентов. Как сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения региона, Югра приобрела 20 тыс. вакцин "Спутник лайт" и "Конвасэл". Приоритетно их получат пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями. Автономный округ готов развернуть около 5 тыс. коек для пациентов с COVID-19 при значительном росте количества больных.