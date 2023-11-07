Мониторинг свалок с помощью дронов запустят в Подмосковье и Нижегородской области

Технология с использованием дронопортов позволит в автоматическом режиме следить за строительством, эксплуатацией и рекультивацией объектов обращения с отходами

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) приступил к внедрению технологии удаленного мониторинга за состоянием мусорных полигонов с помощью дронопортов (посадочных станций беспилотников). Подмосковье и Нижегородская область первыми испытают новую систему в этом году, сообщает пресс-служба РЭО.

"РЭО внедряет новую технологию удаленного мониторинга объектов обращения с твердыми коммунальными отходами при помощи взлетно-посадочных полос - дронопортов - для беспилотных воздушных судов. Технология позволит в автоматическом режиме следить за строительством, эксплуатацией и рекультивацией объектов обращения с отходами, а также объектов, на которых производится и используется вторсырье. Первые дронопорты появятся в регионах-лидерах по обращению с отходами - это Московская и Нижегородская области", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Дронопорт - это программно-аппаратный комплекс, который выполняет функцию базовой станции для беспилотников. Воздушное судно, оборудованное видеокамерами, находится внутри станции, чтобы по заданному сигналу в определенный день и время вылететь из станции по полетному заданию и передать видеопоток автоматически в информационную систему.

"Проект предполагает автоматическое управление беспилотниками, а также возможность планирования не только разового, но и регулярного маршрута. В 2024 году в рамках реализации нового федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы" для нужд РЭО будет приобретено 12 таких дронопортов и 12 отечественных воздушных судов, для установки в дронопорты, поэтому крайне важно протестировать технологию уже сегодня", - добавил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Всего до 2030 года должны построить или реконструировать 868 предприятий по обращению с отходами. Планируется отправлять на обработку или сортировку 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут отправляться на захоронение.