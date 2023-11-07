Погибших в бою на Днепре операторов дронов представили к присвоению звания Героя России

Ефрейторы Никита Мечтанов и Вячеслав Пастухов погибли 30 октября под поселком Крынки Херсонской области

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Прощание с ефрейторами Никитой Мечтановым (позывной Мечта) и Вячеславом Пастуховым (позывной Свят), которые вместе выполняли задачи в составе расчета FPV-дронов и погибли, выполняя боевую задачу на Днепре, состоялось в Севастополе. Оба они представлены к присвоению звания Героя России, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Сегодня Севастополь простился с двумя нашими воинами: ефрейтором Никитой Григорьевичем Мечтановым и ефрейтором Вячеславом Александровичем Пастуховым. Их позывные были Мечта и Свят. В свой последний бой они пошли вместе. Оба наших воина погибли 30 октября под поселком Крынки Херсонской области. За проявленные в боях мужество и героизм оба воина представлены к присвоению звания Героя России", - написал он в Telegram-канале.