В российской части Финского залива насчитали более 1,6 тыс. серых тюленей

Численность животных за несколько лет почти не изменилась, отметили в Фонде друзей балтийской нерпы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Численность серых тюленей в российской части Финского залива практически не изменилась за несколько лет и составила в 2023 году 1 651 особь. Об этом сообщили представители Фонда друзей балтийской нерпы после обработки полученных при авиаучете данных.

"Мы обработали данные, полученные нами во время авиаучета численности серого тюленя в конце весны этого года. В российской части Финского залива в 2023 году учтен 1 651 серый тюлень (плюс-минус 50 животных). Численность животных за несколько лет почти не изменилась, с чем мы серых тюленей и поздравляем", - сообщили в фонде.

Учет проводился весной, когда тюлени линяют, мало плавают и предпочитают находиться большую часть времени на камнях и песчаных отмелях. Специалисты отметили, что фотоохота с борта самолета интересна и азартна, но неоднократный подсчет, пересчет и перепроверка снимков чрезвычайно сложны. После пересчета тюленей эксперты приступили к обработке данных о ладожской нерпе.

О фонде

Фонд друзей балтийской нерпы был зарегистрирован в Петербурге в 2014 году. Специалисты фонда занимаются исследованиями и спасают, проводят реабилитацию животных. Ранее ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" провел масштабный ремонт в центре реабилитации, работающем на базе очистных сооружений предприятия, который позволил сделать заботу о животных удобнее.

Ресурсы центра позволяют проводить реабилитацию одновременно 30 животных. С 2014 года были спасены и возвращены в дикую природу более 150 нерп и тюленей.

Детенышам, которые попадают в центр, дают имена, обычно в зависимости от места, где животные были найдены. Наиболее известными стали Крошик и Шлиссик, которые так и не вернулись в дикую природу, а остались жить в центре.