На Северо-Западе России прогнозируют дожди

По данным центра погоды "Фобос", температурный фон в СЗФО ожидается на 3-5 градусов выше климатической нормы

ТАСС, 7 ноября. Облачная и сырая погода ожидается на этой рабочей неделе в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа за счет циклонов, сообщили ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус и региональные метеослужбы.

"На этой короткой рабочей неделе основную роль в погоде на территории Северо-Западного федерального округа будут играть циклоны, которые один за другим будут перемещаться по территории округа с запада на восток. С одной стороны, это сделает погоду облачной и сырой, а с другой стороны - не пропустит холодные воздушные массы на юг округа. Там пройдут небольшие дожди, а в северной половине осадки будут идти в виде снега и мокрого снега. В целом температурный фон на территории будет на 3-5 градусов выше климатической нормы", - сообщил ТАСС Леус.

По данным сайта "Фобоса", в Санкт-Петербурге возможны небольшие дожди, дневная температура составит +6...+8 градусов. По данным Карельского гидрометцентра, в республике активно тает выпавший недавно снег, сохраняясь лишь в северных районах. Температура в начале рабочей недели будет колебаться от небольшого минуса на севере, до +3…+4 на юге региона. Практически ежедневно будут идти дожди вперемешку с мокрым снегом: за семь дней ноября их количество уже составило месячную норму. К концу недели с усилением антициклона с севера осадки сохранятся лишь местами, а температура понизится.

В Мурманске всю неделю возможен кратковременный снег, 8 ноября -2…-4 градуса, 9 ноября похолодает до -7…-9, 10 ноября - -3…-5. В целом по области, по данным региональной метеослужбы, температура воздуха от -4 до +1 градуса. При прояснениях столбики термометров могут опускаться и до -14...-19 градусов. В связи с понижением температуры на большинстве рек Заполярья отмечаются забереги и шугоходы. На реках Лотте, Кице, Туманной, Поное, Ене, а также на Ловозере и Пулозере установился ледостав с полыньями, на реке Тумче - полный ледостав.

В Архангельске 8 и 10 ноября небольшой мокрый снег, 9 ноября без осадков. Температура 8 ноября составит 0…+2 градуса, 9 ноября - 0…-2 градуса, 10 ноября -1…-3 градуса. В Нарьян-Маре мокрый снег, 8 ноября 0…+2 градуса, 9 ноября около 0, 10 ноября -1…-3 градуса. В Сыктывкаре небольшие осадки в виде мокрого снега, местами с дождем. 8 ноября +2…+4, 9 ноября 0… +2, 10 ноября - около 0. По информации ЦГМС Коми, в предстоящие выходные вернутся слабые морозы. В Вологде ожидаются небольшие дожди и +4...+6 градусов всю неделю.

Тепло без катаклизмов

В Калининградской области на этой неделе ожидается достаточно теплая для первой декады ноября погода, сообщили ТАСС в гидрометцентре по региону. "Будет относительно теплая погода, никаких природных катаклизмов не ждем. Сохранятся температуры выше нормы на 2-3 градуса", - сказала дежурный синоптик гидрометцентра. Специалист уточнила, что все дни начавшейся трудовой недели будет сопровождать переменная облачность, временами - небольшие осадки в виде дождя. Преобладающая температура ночью по области - 4-8 градусов тепла, днем в начале недели - 7-11 градусов, во второй ее половине на 1-2 градуса ниже - от +6 до +9 градусов, отметила синоптик.

По информации, полученной от Новгородского ЦГМС, в Новгородской области преимущественно облачно, ветер порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха в течение суток составит от +4 до +9 градусов. По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 7 ноября на территории Псковской области ожидается облачная погода и небольшой дождь. Температура воздуха по области составит ночью до +7 градусов. Днем воздух прогреется до +10 градусов. Такая погода, по прогнозам синоптиков, продержится на протяжении ближайшей недели. Почти каждый день ожидаются небольшие дожди, а ночных заморозков пока не прогнозируется.