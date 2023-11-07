Каждый пятый посетитель выставки "Россия" зашел в павильон "Роснефти" в выходные

Экспозиция "Роснефти" разделена на тематические зоны

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Порядка 90 тыс. человек посетили павильон "Роснефти" на Международной выставке-форуме "Россия" за прошедшие выходные 4-6 ноября, говорится в сообщении компании.

"За первые три дня ее работы территорию ВДНХ посетили около 450 тыс. человек. Таким образом, каждый пятый посетитель мероприятия зашел в павильон "Роснефти", - отмечается в сообщении.

Масштабная экспозиция "Роснефти" разделена на тематические зоны. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и компании, ее научных разработках, социальных и экологических проектах. Отдельные разделы экспозиции посвящены сегментам бизнеса (нефтепереработка, добыча) и перспективам развития нефтяной отрасли - флагманскому проекту "Восток ойл".

Дни Красноярского края

С 6 по 9 ноября в павильоне проходят тематические Дни Красноярского края, который является стратегическим регионом для компании. Краеведческие лекции ученых Сибирского федерального университета (СФУ) вызвали большой интерес у посетителей экспозиции.

Доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой заповедного дела СФУ Александр Савченко рассказал о флоре и фауне края, а также о масштабных исследованиях популяции северного оленя, в том числе с применением современных технических средств, таких как ошейники с GPS-маяками. Исследования проводились при поддержке "Роснефти".

"Благодаря исследованиям, красноярские ученые получили данные, позволяющие сделать оптимистичный прогноз относительно приспосабливаемости диких северных оленей, которые являются основой экосистемы региона и видом-биоиндикатором, к изменениям климата", - отмечается в сообщении.

Доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой культурологии и искусствоведения СФУ Наталья Копцева рассказала о культуре, традициях и языках коренных малочисленных народов Севера.

Предприятия "Роснефти" вносят существенный вклад в сохранение культурного наследия и уникальных языков северных народов. "РН-Ванкор" выпустил детское издание "Русско-Долганская азбука" коренных народов Таймыра, "Востсибнефтегаз" поддержал издание азбуки "Эвенкия: от А до Я", монографии "Новые проекты для возрождения эвенкийского языка и культуры", музыкального альбома народного ансамбля "Тогокон" и цифрового эвенкийско-русского словаря "Эведы-лучады турэрук".

В павильоне компании проходят выступления фольклорных коллективов эвенкийского вокального ансамбля "Тогокон" и таймырского народного ансамбля песни и танца народов севера "Хэйро", демонстрация национальных костюмов эвенков, мастер-классы по бисероплетению и созданию национальных эвенкийских украшений, игре на национальном музыкальном инструменте варган, интерактивные игры и тематические викторины.