Около 50 маршрутов наземного транспорта курсируют к автовокзалам Москвы

Некоторые из этих маршрутов работают ночью

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Почти 50 маршрутов автобусов и электробусов в Москве ведут к автовокзалам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"До четырех московских автовокзалов можно добраться на комфортном наземном городском транспорте. К ним ведет почти 50 маршрутов, на которых каждый месяц совершается около шести миллионов поездок. Некоторые из этих маршрутов работают ночью", - значится в сообщении.

Так, до международного автовокзала Саларьево можно добраться на автобусах маршрутов № 272, 304, 304 к, 420, 446, 507, 600 и др. К международному автовокзалу Южные Ворота пассажиров привозят автобусы маршрутов № 708, М78, С795.

"До международного автовокзала Северные Ворота можно доехать из Зеленограда по маршруту Е41, а из других округов Москвы ведут маршруты № 65, 188, 270, 283, 559, 594, 673, 745, 958. До автовокзала Центральный ходят автобусы маршрутов Т32, Т41, Т83, № 3, 52, 68, 97, 133, 171, 223, 257, 449, 627, 627 к, 645, 645 п, 716, 735, 760, 833, Н3", - перечислили в пресс-службе.