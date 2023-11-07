7 ноября, 17:23

В Москве и Подмосковье на ж/д переездах проведут рейды до 20 ноября

Автолюбителям напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Столичные железнодорожники усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах. Об этом сообщается на официальном сайте Московской железной дороги (МЖД).

"Железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах МЖД. В рамках акции "Внимание, переезд!", которая пройдет с 7 по 20 ноября, будут организованы рейды, автолюбителям напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения", - говорится в публикации.

Отмечается, что с начала 2023 года на переездах МЖД произошло 25 ДТП, что на три происшествия больше, чем за аналогичный период прошлого года. В них, как и в прошлом году, пострадали 15 человек, из которых 9 (в 2022 году - три) погибли.

"Все столкновения автотранспорта с подвижным составом стали результатом грубого нарушения правил дорожного движения водителями, которые пытались проехать через переезд на запрещающий сигнал светофора, не обращали внимания на звуковые сигналы", - резюмировали в МЖД.

Московская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не пересекать железнодорожные переезды на запрещающий сигнал светофора. 

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