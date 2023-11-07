"Москвариум" рассматривает возможность выпустить свою косатку в закрытую бухту

По словам сотрудников океанариума, если выпустить косатку Наю в дикую природу, она будет обречена на смерть

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Сотрудники "Москвариума" рассматривают возможность создать для местной косатки Наи полувольные условия, например, содержать ее в закрытой лагуне или бухте. Об этом сообщила пресс-служба "Москвариума".

"Сотрудники "Москвариума" рассматривают инициативу о создании полувольных условий для морских млекопитающих. Океанариум - это не место для косаток. Лучший выход для Наи - это содержание в закрытой лагуне или бухте, обеспечивающей условия, приближенные к природным. Выпустив Наю в дикую природу, мы обрекаем ее на смерть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что процесс создания полувольных условий для морских млекопитающих требует большой проработки, на сегодняшний день "Москвариум" разрабатывает варианты для реализации проекта, который предполагает участие и одобрение сторонних организаций.

"Косатки - одни из самых крупных морских млекопитающих. Физиология косаток не позволяет проводить с ними большинство диагностических и медицинских манипуляций, а в случаях Нарнии и Норда [косатки, жившие в "Москвариуме" - прим. ТАСС] требовались быстрые и оперативные вмешательства. К сожалению, мы ничего не могли сделать в этой ситуации и не могли предотвратить их гибель", - приводятся в сообщении слова главного ветврача "Москвариума" Ирины Суворовой.

В пресс-службе добавили, что Наю, Норда и Нарнию, как и многих других, отловили в Охотском море и поместили в замерзающие сетевые вольеры в бухте Средняя, где условия жизни косаток ухудшались с каждым днем. В связи с этим быстро было принято решение о постройке "Москвариума", что позволило перевезти животных из угрожающей для их жизни среды обитания. На сайте "Москвариума" можно посмотреть документальный сериал, где расскажут о появлении косаток в океанариуме, а также истории сотрудников, которые столкнулись с кризисами и личными переживаниями после утраты Нарнии и Норда.