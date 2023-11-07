7 ноября, 20:31
Палестино-израильский конфликт

ВОЗ заявила, что Газа ежедневно нуждается в 500 грузовиках с гумпомощью

Согласно данным крупнейших международных структур, в анклаве отмечается нехватка медикаментов и питьевой воды

РАБАТ, 7 ноября. /ТАСС/. Сектор Газа ежедневно нуждается в 500 грузовиках с гуманитарной помощью для населения. Об этом телеканалу Al Jazeera заявил представитель Всемирной организации здравоохранения.

"Сектору Газа ежедневно необходимо 500 грузовиков с гуманитарной помощью, чтобы облегчить страдания населения", - сказал собеседник канала.

По мнению некоторых крупнейших международных структур, в секторе Газа, который находится в блокаде и на протяжении месяца подвергается интенсивным израильским обстрелам, наблюдается катастрофическая гуманитарная ситуация. Власти анклава обвиняют Израиль в том, что он намеренно обрекает население сектора Газа на голод. Кроме того, в анклаве наблюдается нехватка питьевой воды, топлива и медикаментов. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация