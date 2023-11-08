В Якутии благодаря программе "Чистая Арктика" собрали почти 6 тыс. тонн металлолома

В проекте приняли участие волонтеры и предприятия

ЯКУТСК, 8 ноября. /ТАСС/. Волонтеры и предприятия с момента запуска проекта "Чистая Арктика" собрали в Якутии почти 6 тыс. тонн металлолома. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства по развитию Арктики и делам народов Севера.

"Всего с момента запуска проекта "Чистая Арктика" собрано только силами волонтеров 850 тонн металлолома. Предприятия собрали около 5 тыс. тонн - это предприятия "ВССК", "Арктивтормет", "Янолово", - рассказали в министерстве. В 2024 году проект охватит Булунский, Верхоянский, Жиганский, Усть-Янский районы Якутии.

Федеральный проект "Чистая Арктика" на территории республики был запущен в августе 2021 года в поселке Тикси Булунского района, позднее проект был распространен в других арктических районах республики.

Компания "Янолово", резидент Арктической зоны РФ, собрала около 200 тонн металлолома. Инвестор осваивает месторождения россыпного олова в Усть-Янском районе на севере Якутии. "В начале 2022 года компания "Янолово" приступила к участию в проекте "Чистая Арктика". Местом реализации проекта выбрано село Сайылык Усть-Янского района Якутии", - рассказали ТАСС в компании.

Цель проекта - очистка арктических территорий от отходов, образовавшихся после интенсивного освоения Арктики в советский период, с участием добровольцев не только из России, но и других стран.