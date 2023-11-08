Politico: польские перевозчики жалуются на конкуренцию с украинцами

Владелец небольшой компании на востоке Польши Яцек Сокул заявил газете, что вынужден сократить автопарк на 40% из-за того, что украинские дальнобойщики осуществляют перевозки дешевле

ТАСС, 8 ноября. Протесты польских дальнобойщиков на границе с Украиной вызваны проигрышем в конкуренции с украинскими перевозчиками из-за низких цен на их услуги. Об этом пишет газета Politico.

Польские перевозчики жалуются, что украинские дальнобойщики перевозят грузы внутри Польши, а также занимаются перевозкой грузов из Польши в третьи страны, сообщила газета.

Один из организаторов протеста, который также является владельцем небольшой компании на востоке Польши, Яцек Сокул заявил Politico, что вынужден сократить автопарк на 40% из-за того, что украинские дальнобойщики осуществляют перевозки дешевле.

Глава одной из польских отраслевых организации заявил газете, что протесты возникли стихийно, отметив, что акции дальнобойщиков пришлись на период политического вакуума, когда Польша находится в процессе передачи власти от старого правительства новому.

В понедельник госпогранслужба Украины сообщила о возникших проблемах с движением грузовиков на трех пунктах пропуска на границе с Польшей, они вызваны забастовкой польских перевозчиков.

О протестах польских перевозчиков

2 ноября Госпогранслужба Украины предупредила водителей большегрузов о возможных сложностях при пересечении границы с Польшей на трех КПП из-за акции протеста польских перевозчиков. По данным украинского ведомства, акция была намечена на 3 ноября, однако потом была перенесена на 6 ноября. О планируемой акции польских перевозчиков, которые опасаются конкуренции, украинскую сторону предупредили 31 октября. Сообщалось, что блокада может продлиться до конца года. Мининфраструктуры Украины инициировало встречу с представителями Польши и Еврокомиссии для обсуждения этого вопроса, а посольство Украины в Польше направило в МИД республики ноту с просьбой не допустить перекрытия границы.

Это не первый случай, когда польские перевозчики устраивают подобные протесты. В мае они на 10 дней заблокировали пункт пропуска "Дорохуск - Ягодин", через который идет 40% грузопотока из Украины в Польшу. Аналогичная ситуация возникла и в сентябре прошлого года. Также КПП неоднократно блокировали польские фермеры, протестующие против наплыва в страну дешевого украинского зерна.

Вопрос экспорта зерновых серьезно обострил взаимоотношения Варшавы и Киева, которые с июля обмениваются взаимными обвинениями. Польша стремится не допустить на свой внутренний рынок украинское зерно, чтобы избежать обвала цен и убытков для своих производителей. Для Украины после прекращения зерновой сделки вопрос экспорта ее сельхозпродукции встал особенно остро. В Киеве рассчитывают максимально использовать для его решения европейскую инфраструктуру.