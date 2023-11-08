В Москве ожидаются облачная погода и до 9 градусов тепла

Атмосферное давление составит примерно 745 мм ртутного столба

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и температура воздуха до плюс 9 градусов прогнозируются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 7-9 градусов тепла, в ночь на четверг - до плюс 3 градусов.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит примерно 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 5 - плюс 10 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 1 градус.