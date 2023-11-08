На всех дорогах Хабаровского края сняли ограничения для большегрузов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Ограничение для грузовых автомобилей, введенное из-за снегопада, сняли на всех дорогах Хабаровского края. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Для большегрузного транспорта у нас сняты ограничения везде. Для пассажирского сообщения также сняты ограничения кроме одного участка Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре", - сказали в пресс-службе.

Ограничения для пассажирских автобусов и большегрузов сняты на участке Хабаровск - Бикин федеральной автодороги "Уссури", на участке Советская Гавань - Ванино - Монгохто, также свою работу возобновила паромная переправа Ванино - Холмск. Участок дороги Лидога - Ванино и Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре также стал доступен для большегрузов.

"Циклон в целом уже завершает свое воздействие на территорию Хабаровского края. При этом необходимо отметить то, что режим повышенной готовности для всех оперативных служб не снимается. По-прежнему ведется дежурство на опасных участках автомобильных дорог", - отметил помощник начальника регионального главка МЧС Виталий Дарчий в телеграм-канале ведомства.

Он добавил, что за сутки была оказана помощь 70 водителям, попавшим в сложные дорожные условия. Эта работа будет сохраняться на протяжении суток до полного завершения и приведения в нормативное состояние дорог в крае.

По информации синоптиков, с 3 ноября в Хабаровском крае проходил активный циклон. В регионе шел снег, в некоторых районах отмечалось усиление ветра с порывами до 18-23 м/с. В результате прохождения циклона и выпадения обильных осадков на дорогах края образовался снежный накат, гололед, заносы.