В Тюмени в аэропорту Рощино из-за тумана задержали пять рейсов

В ГИБДД также предупредили об ограничении видимости на федеральной автодороге Тюмень - Омск в Абатском и Ишимском районах

ТЮМЕНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Пять рейсов задерживаются в аэропорту Рощино в Тюмени из-за тумана, три рейса из Красноярска, Сургута и Москвы задерживаются на прилет, еще два рейса - на вылет. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

"На данный момент по метеоусловиям Тюмени (туман) задержаны три рейса на прилет: ЮТ101 из Сургута, FV6787 из Красноярска, SU1502 из Москвы (Шереметьево). На вылет задержаны рейсы по направлениям - Красноярск, Москва (Шереметьево)", - говорится в сообщении.

Также региональное управление ГИБДД по Тюменской области предупреждает водителей об ограничении видимости из-за тумана на федеральной автодороге Тюмень - Омск в Абатском и Ишимском районах области. Наряды ДПС несут службу на 353-м и 303-м км автодороги, водителям рекомендуется снизить скорость, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал.