В Москве отреставрировали доходный дом XVII века с квартирой купца Абрикосова

Специалисты восстановили фасады, планировку и интерьеры времен последних дореволюционных владельцев

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы завершили реставрацию доходного дома XVII века в Потаповском переулке, восстановив фасады, планировку и интерьеры времен последних дореволюционных владельцев - купцов Абрикосовых. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Завершили реставрацию доходного дома с квартирой купца Абрикосова в Потаповском переулке. <...> На момент реставрации дом был в аварийном состоянии. Специалисты восстановили фасады, планировку, интерьеры времен последних дореволюционных владельцев - купцов Абрикосовых", - рассказал он в своем Telegram-канале.

Московские палаты XVII века с ведущей во двор высокой аркой пережили несколько перестроек и пожар, но сохранили купеческие интерьеры, отметил мэр. В советское время в здании было коммунальное жилье, для увеличения площади сверху возвели еще два этажа. Последние дореволюционные владельцы дома - купцы Абрикосовы - жили на первом и втором этажах. Именно эта семья основала кондитерскую фабрику, которая сначала носила их фамилию, а позже стала знаменитой фабрикой им. Бабаева, уточнил Собянин.