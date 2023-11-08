8 ноября, 05:46

В Кабардино-Балкарии на курорте "Эльбрус" закрыли канатную дорогу из-за ветра

Речь идет о дороге Мир - Гарабаши

НАЛЬЧИК, 8 ноября. /ТАСС/. Работа канатной дороги Мир - Гарабаши остановлена из-за усилившегося ветра, сообщается в Telergram-канале курорта "Эльбрус".

"Канатная дорога Мир - Гарабаши закрыта по погодным условиям (сильный ветер)", - говорится в сообщении.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В 2015 году на курорте была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе (3 847 м). Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м), популярен как круглогодичный курорт. 

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РоссияКабардино-Балкария
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