Собянин: в 2023 году в Москве благоустроили свыше 2 тыс. общественных территорий

В частности, в порядок привели 16 Марьинских прудов-регуляторов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Более 2 тыс. дворов, парков и общественных территорий благоустроили в столице в 2023 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Сегодня Москва - мировой лидер по темпам улучшения городской среды. В 2023 году мы привели в порядок больше 2 тыс. дворов, парков и общественных территорий. Свыше 90% работ пришлось на жилые кварталы в рамках программы "Мой район", - написал мэр.

Собянин подчеркнул, что среди знаковых проектов столицы: благоустройство 16 Марьинских прудов-регуляторов, Воробьевской набережной и Аллеи славы звезд зимних Олимпийских игр, улиц и территорий вокруг МГТУ им. Н. Э. Баумана, Южного речного вокзала, Ленинского проспекта от Университетского проспекта до Ломоносовского проспекта, Цветного бульвара.

Кроме того, власти столицы создали новый парк в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки и комфортное пространство около Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе, обновили территории парка 40-летия ВЛКСМ, Московского дворца пионеров на улице Косыгина, парка в пойме реки Жужи, трех участков парка "Яуза".