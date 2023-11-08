Пассажиры скачали приложение "Метро Москвы" более 10 млн раз

Пользователи приложения также построили 500 млн маршрутов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Мобильное приложение "Метро Москвы" скачали более 10 млн раз, сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"500 млн маршрутов построили пользователи приложения "Метро Москвы" с момента его запуска. Приложение скачали уже 10,3 млн раз - это простой и удобный помощник пассажиров", - написал мэр.

Он уточнил, что с помощью приложения можно управлять картой "Тройка"; выбирать наиболее свободный вагона метро в режиме онлайн; покупать билеты на автобусы дальнего следования; оставить обращение о забытых вещах и заказать сопровождение сотрудниками ЦОМП; а также воспользоваться виртуальным помощником - чат-ботом "Александра".

"В приложении постоянно появляются новые функции. В этом году заработала привязка карт москвича. Теперь пассажиры с льготным проездом могут смотреть историю поездок, студенты - покупать абонементы онлайн. Также открыли возможность заморозить годовые проездные билеты на 14 дней", - заключил Собянин.