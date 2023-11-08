Росприроднадзор приостановил работу ранее горевшей свалки на Кубани

Глава ведомства Светлана Радионова сообщила, что также планируют дополнительно пересыпать слои грунта, чтобы избежать повторения возгорания

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Работа ранее горевшего полигона бытовых отходов в станице Полтавской Краснодарского края приостановлена для пересыпки грунтом и обводнения. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

"В связи с произошедшим возгоранием и многочисленными жалобами жителей на зловонный дым принято решение приостановить прием твердых коммунальных отходов на свалку в станице Полтавской Краснодарского края. Потоки мусора из Красноармейского, Крымского и Славянского районов будут перенаправлены на другие объекты размещения отходов", - заявила Радионова.

Также решено дополнительно пересыпать слои грунта, чтобы избежать повторения возгорания. Кроме того, запланировано усовершенствование обводного канала вокруг тела полигона.

Уточняется, что запрет на прием мусора на полигоне продлится до 31 декабря 2023 года.

Ранее со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщалось, что на полигоне твердых бытовых отходов в 2 км от Полтавской произошло возгорание, площадь пожара составляла 5 га. Пострадавших нет. Ликвидация открытого горения на полигоне была объявлена 3 октября. Ранее власти района выдали собственнику полигона предписание о необходимости немедленно начать пересыпку полигона землей.