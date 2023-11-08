8 ноября, 09:25

Собянин: пример мастер-планирования Москвы в цифре могут представить в 2024 году

Мэр столицы отметил, что цифровое планирование уже применяется для небольших отдельных районов и девелоперских проектов, но не для городской среды в целом

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Пример цифрового мастер-плана развития столицы могут представить в следующем году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы подошли к следующему этапу развития цифровых технологий в управлении города, в сервисах. Например, с точки зрения градостроительного планирования развития города мы начинали с BIM-технологий, - это проектирование отдельных зданий, сооружений, небольших районов, - а сегодня мы поставили себе задачу: применение с помощью искусственного интеллекта моделей развития крупных городских анклавов, состоящих из различных проектов, которые так или иначе связаны между собой. <...> Для того, чтобы правильно спроектировать развитие города, спрогнозировать, то есть создать такое цифровое мастер-планирование", - сказал Собянин в ходе пленарной сессии "Искусственный интеллект: путь к общему благу или дорога к рабству?" форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2023.

По его словам, цифровое планирование уже применяется для небольших отдельных районов и девелоперских проектов, но не для городской среды в целом. "Мы поставили такую задачу, и я думаю, что до конца следующего года мы уже образцы такого планирования получим", - резюмировал мэр. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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