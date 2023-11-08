Царев намерен продолжить освещать ход СВО после совершенного на него покушения

Политик заявил, что планирует начать с традиционных сводок с фронта

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев, которого ранили во время покушения в Ялте в конце октября, намерен продолжить освещение специальной военной операции (СВО).

"Постепенно буду оживлять свой телеграм-канал. Некоторое количество читателей отписались от блога за время моего отсутствия. Спасибо всем, кто остался. <...> Начну с традиционных сводок с фронта, читал, что многим их особенно не хватало. Понемногу буду увеличивать количество материалов", - написал Царев своем Telegram-канале.

Он добавил, что после покушения на него в чат поступали предложения о покупке канала - сейчас в нем более 280 тыс. подписчиков.

Покушение на Царева было совершено в ночь на 27 октября в Ялте, когда неизвестный дважды выстрелил в политика. ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). По данным ФСБ, координатором покушения является 46-летний гражданин РФ, он задержан и дал признательные показания о своем сотрудничестве с СБУ и совершенных противоправных действиях.