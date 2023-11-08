В ГД внесли законопроект о порядке определения долей на интеллектуальную собственность

Один из авторов инициативы Павел Крашенинников отметил, что документ сохраняет "подход к исключительному праву как единому и неделимому"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Законопроект, предусматривающий механизм определения долей в исключительном праве на результаты интеллектуальной собственности и особенности распоряжения ими, внесен в Госдуму. Об этом сообщил журналистам глава думского комитета по госстроительству и законодательству, один из авторов инициативы Павел Крашенинников.

"В Госдуму внесен проект закона, направленный на решение вопросов о порядке определения долей в исключительном праве и о распоряжении такими долями. Поправки предполагаются в часть четвертую ГК РФ", - сказал депутат.

Также автором документа стал глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

О законопроекте

По словам Крашенинникова, на стадии использования результатов интеллектуальной деятельности зачастую возникают ситуации, когда исключительным правом обладает несколько правообладателей. Их интересы могут не совпадать, что приводит к конфликтам в данной сфере."Особенно остро ощущаются эти проблемы в сфере предпринимательской деятельности, поскольку споры между правообладателями способны не только нарушить их коммерческие планы, но и негативно влиять на экономические процессы в целом, мешая использованию современных научно-технических разработок", - указал парламентарий. По его словам, законопроект сохраняет "подход к исключительному праву как единому и неделимому, но при этом предусматривает возможность и порядок определения долей в исключительном праве", устанавливает особенности распоряжения долями и правила заключения соглашений в этой сфере. "Определение долей в таком праве допустимо в тех случаях, когда имеется несколько лиц, которые совместно обладают исключительным правом и определенно выражают свою волю на то, чтобы такие доли в этом праве были выделены", - пояснил Крашенинников.

По его словам, в законопроекте предусмотрено, что доли в исключительном праве, принадлежащем совместно нескольким правообладателям, могут быть определены законом, соглашением правообладателей, а в случае спора - судом. "Отчуждение доли в исключительном праве третьему лицу по общему правилу будет возможно с согласия остальных правообладателей. Возможен будет и отказ от доли. Так, например, если автор-патентообладатель не заинтересован в поддержании патента, не видит перспектив в использовании своего изобретения и не хочет платить ежегодную пошлину, то он может отказаться от исключительного права в пользу других патентообладателей. При этом правообладатель сохранит за собой право на дальнейшее безвозмездное использование запатентованного изобретения", - добавил Крашенинников.

При отсутствии соглашения об определении долей в исключительном праве доли в праве признаются неопределенными, в связи с чем продолжают действовать общие правила совместного обладания исключительным правом, пояснил парламентарий.

"В случаях, когда в соответствии с ГК РФ требуется государственная регистрация исключительного права, определение долей и распоряжение ими тоже должны быть зарегистрированы. В связи с этим законопроект предусматривает, что запись о наличии долей в исключительном праве вносится в соответствующий государственный реестр. При отсутствии сведений в государственном реестре доли будут считаться неопределенными", - заключил Крашенинников.