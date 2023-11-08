8 ноября, 10:31
Международная выставка-форум "Россия"

В Чечне в 2023 году газифицируют более 4,3 тыс. домовладений

В регионе более 10 тыс. жителей подали заявки на подключение к газораспределительным сетям, более 9,3 тыс. заявок зарегистрировано

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Газ по программе социальной догазификации по итогам текущего года получат более 4,3 тыс. домовладений в Чеченской Республике. Об этом сообщил представитель правительства региона Муслим Хучиев в ходе заседания штаба по газификации, который прошел в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме "Россия".

"На 2023 год план-график догазификации включает 4,3 тыс. домовладение, из них на сегодняшний день подключено - 3,2 тыс. домовладение. Это 75,4%. Работа по подключению домовладений продолжается", - отметил Хучиев.

По его словам, в регионе более 10 тыс. жителей подали заявки на подключение к газораспределительным сетям, более 9,3 тыс. заявок зарегистрировано.

"В Чеченской Республике также введена новая мера поддержки отдельным категориям граждан в виде предоставления субсидий в размере 100 тыс. рублей на приобретение газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри участка. На эти цели предусмотрено выделение 400 млн рублей, в том числе 380 млн рублей из федерального бюджета", - рассказал премьер-министр.

По итогам 2022 года в Чеченской Республике к газу подключено 5,3 тыс. домовладений. 

Теги:
РоссияСеверный КавказЧечняМеждународная выставка-форум "Россия"
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