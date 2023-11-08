В ООН ожидают, что природный феномен Эль-Ниньо продлится до апреля

Таким образом 2023 и 2024 годы могут стать самыми теплыми в истории наблюдений

ЖЕНЕВА, 8 ноября. /ТАСС/. Природный феномен Эль-Ниньо, как ожидается, продлится минимум до апреля 2024 года, а 2023 и 2024 годы могут стать самыми теплыми в истории наблюдений за погодой и климатом. С таким прогнозом выступила Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН.

"Нынешнее явление Эль-Ниньо, как ожидается, продлится минимум до апреля 2024 года, оказывая влияние на погодные условия и способствуя дальнейшему повышению температуры как на суше, так и в океане", - отметили в ВМО. Феномен Эль-Ниньо "быстро развивался в течение июля-августа и приобрел умеренную силу к сентябрю 2023 года, и, вероятно, он достигнет пика <...> в ноябре 2023 - январе 2024 года". Вероятность сохранения этого феномена в течение всей предстоящей зимы и начала весны в Северном полушарии оценивается экспертами в 90%. По их прогнозам, в течение предстоящей весны это явление "будет постепенно уменьшаться".

ВМО напомнила, что Эль-Ниньо возникает в среднем каждые 2-7 лет и обычно длится от 9 до 12 месяцев. "Это естественная климатическая модель, связанная с потеплением поверхности океана в центральной и восточной тропической части Тихого океана", - подчеркнули в организации.

"Воздействие Эль-Ниньо на глобальную температуру обычно проявляется через год после его развития, в данном случае в 2024 году. Но ввиду рекордно высоких с июня температур суши и поверхности моря 2023 год может стать самым теплым годом в истории наблюдений", - заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. Он уточнил, что 2024 год "может оказаться еще теплее", что явно связано с растущей концентрацией удерживающих тепло парниковых газов в результате деятельности человека".